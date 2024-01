Milan St. Protić: Od Zorana Đinđića do Olivera Ivanovića - začarani krug u kom se Srbija izgubila

Protest opozicije održan na šestu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića pokazuje da u Srbiji još ima života i slobodoumnih ljudi, rekao je istoričar Milan St. Protić.

St. Protić je rekao za N1 da ljudi koji su se na protestu okupili, kao i trećina birača koja je glasala protiv ove vlasti, pokazuju da u Srbiji ima još onih koji su otresiti i smeli da svoj glas daju protiv aktuelne vlasti. Prema njegovim rečima, to takođe pokazuje da plamen individualne nezavisnosti i hrabrosti i dalje postoji. Govoreći o ubistvu Olivera Ivanovića i činjenici da se ni posle šest godina ne zna ko je nalogodavac i izvršilac, on kaže da mu to