"Ljudi vrište, hiljadu stepeni" Putnik detaljno o trosatnom haosu na aerodromu: Devojka pada u nesvest na moje oči, očaj... Video

"Gužva. Vriska. Hiljadu stepeni. Tek poneka flašica vode, nema toaleta, nema informacija. Dve žene u razmaku od pola sata padaju u nesvest na moje oči. Panika!" Ovako priča jedan od putnika koji opisuje haos na beogradskom aerodromu koji je nastao usled greške u funkcionisanju službi operatera. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) - U šta se pretvorilo obično nedeljno popodne. Bilo je par minuta pre 18 časova.