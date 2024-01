Đoković dobio protivnika - ništa od reprize finala! Cicipas ispao, a Amerikanac je Novaku uzeo ukupno dva seta!

Novak Đoković igraće protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu Australijan opena.

Novak Đoković igraće protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu Australijan opena. Novak Đoković igraće protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu Australijan opena! Nećemo gledati reprizu finala od prošle godine, pošto je Stefanos Cicipas izgubio od Amerikanca - 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3. To znači da će Nole u narednoj rundi igrati protiv čoveka kog je pobedio osam puta do sada! Biće to deveti okršaj Đokovića i Frica i prilika za Srbina da nastavi seriju. Izgubio je samo dva