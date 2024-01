Ujutro mraz, najviša temperatura šest stepeni

U Srbiji će ujutro biti hladno sa mrazem, na jugu zemlje ponegde uz maglu i nisku oblačnost.

U toku dana biće pretežno sunčano i hladno. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -7 do - 3 °C, najviša od 0 do 6 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, zapadni severozapadni. Jutarnja temperatura od -5 do -3 °C, najviša oko 3 °C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak ujutro biće mraza, od -10 do -3 °C, tokom dana pretežno