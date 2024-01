Predsednik Srbije: Litijum je naše belo zlato - sutra bih ga kopao, ali odluka ne zavisi od mene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi "sutra" kopao litijum kad bi ta odluka od njega zavisila, "ali na žalost ne zavisi".

'O litijumu sam govorio i ranije i danas isto - to je naše belo zlato, naše blago, ali ako smo dovoljno glupi da se odreknemo svog zlata ili nafte - nemam ništa protiv', rekao je Vučić novinarima u Skoplju. On je dodao kako prošla Vlada Srbije nije imala snage da izdrži pritiske. 'Želim uspešnu Srbiju, da raste brže, a oni žele da joj zaustave rast. Da se ja pitam, sutra bismo počeli, uz najveću moguću zaštitu životne sredine, građana, na nemačkom primeru da to