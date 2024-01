U Srbiji danas sunčano, uveče naoblačenje sa kišom i snegom

U Srbiji danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro vedro i hladno sa slabim i umerenim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od - 11 do - 4, dnevna od 2 do 6 stepeni Celzijusa. Uveče na severu i zapadu postepeno naoblačenje, a tokom noći i mešovite padavine, kiša i sneg uz poledicu. U Beogradu jutro vedro i hladno sa slabim i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od - 8 do - 4, dnevna oko 6 stepeni Celzijusa. Uveče i