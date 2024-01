Vučić: Prva sredstva iz Plana za rast Zapadnog Balkana mogli bismo da dobijemo u maju ili junu(VIDEO)

SKOPLJE - Danas su potpisana dva protokola, koja će omogućiti da od 1. marta stupi na snagu jedinstveno tržište rada Srbije, Severne Makedonije i Albanije, prevazilaženje problema sa radnom snagom za tri države koje imaju oko 11 miliona stanovnika. To je deo svega što je neophodno da radimo u narednom periodu, sloboda kretanja kapitala, ljudi, usluga rečeno je u Skoplju na skupu "Zapadni Balkan i EU".

"I to smo mesecima čekali, što znači da bi od 1. marta konačno trebalo da stupi na snagu ono o čemu smo govorili, a to je potpuno slobodno tržište rada u zemljama Otvorenog Balkana - Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. To je velika i važna vest i mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i za domaće i za strane kompanije, prevazilaženju problema sa nedostajućom radnom snagom i stvaranju tržišta radne snage koje više nije od šest