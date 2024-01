Naoblačenje uz sneg, ledenu kišu i niže temperature – do 7 stepeni

Oblaci će rano ujutru Vojvodini i zapadu Srbije doneti sneg i kišu koja će se ponegde lediti na tlu. Do kraja dana padavine se očekuju i na jugu zemlje, uz istovremeno razvedravanje na severu. Stiže i hladni front i spušta temperaturu. Ujutru jak mraz od -12 do -2, po pojedinim kotlinama i na jugoistoku i hladnije, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni.

Ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje sa mešovitim padavinama: snegom i kišom, koja će se lokalno lediti na tlu. Zbog ledene kiše i niskih temperatura u većem delu Srbije biće na snazi narandžasto meteo-upozorenje. U toku dana ovo naoblačenje će se izmeštati ka jugu i istoku zemlje uz slabljenje padavina, ali i uz istovremeno razvedravanje sa severozapada Srbije. Vetar slab do umeren, ujutro južni, tokom dana zapadni i severozapadni, u