Sutra toplije, do 11 stepeni

Sutra ujutro će na jugozapadu, jugu i istoku Srbije biti niske oblačnosti, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno vedro vreme, uz slab mraz.

Tokom dana doći će do novog naoblačenja sa severozapada, koje će po podne doneti kišu, najpre u Vojvodini, a uveče i u toku noći tek ponegde i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab i umeren, tokom dana u skretanju na južni, a uveče i noću ponovo severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju. Najniža temperatura od -4 do 2 °C, a najviša od 5 do 11 stepeni. U Beogradu će tokom jutra i dela prepodneva biti pretežno