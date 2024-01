Čeka nas novi temperaturni šok! Evo kakvo nas vreme očekuje do početka februara i kada se očekuje hladni talas! Foto

Na svojoj Fejsbuk stranici Marko Čubrilo, meteorolog amater, objavio je vremensku prognozu do prve nedelje februara.

On je najavio da do kraja januara nećemo imati jaku zimu, i da se tek od prve nedelje februara očekuje značajnije zahlađenje. Jutros smo imali temperature do -12, a uskoro nam stiže period sa temperaturom od +13! Vremenska prognoza do kraja nedelje Sreda U sredu se tokom dana očekuje malo do umereno oblačno uz duže sunčane intervale i još malo toplije, dok se uveče nad severnim delovima regiona očekuje povećanje oblačnosti uz povremenu pojavu kiše. Jugozapadni