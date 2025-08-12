Goran Vesić i dalje u privatnoj bolnici pod nadzorom obezbeđenja

Bivši ministar Goran Vesić, kome je početkom avgusta određen pritvor do 30 dana, još je na bolničkom lečenju, dok se Tomislav Momirović nalazi u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Beograda.

Uprava za krivične sankcije Ministarstva pravde, odgovarajući na pitanja agencije Bete, saopštila je da je Goran Vesić hospitalizovan u privatnoj bolnici, dok se Momirović od prvog dana hapšenja nalazi u Okružnom zatvoru. "Pritvorenom licu G.V. je određen pritvor 3. avgusta kad su obezbeđenje nad ovim licem preuzeli komandiri Okružnog zatvora u Beogradu. S obzirom da je lice hospitalizovano u civilnoj bolnici, sve vreme će biti pod nadzorom Službe za obezbeđenje.