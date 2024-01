Danas u Srbiji oblačno, uveče kiša

U Srbiji će danas biti oblačno, kiša će padati popodne u Vojvodini, a od večeri i ponegde u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro na jugozapadu, jugu i istoku Srbije niska oblačnost, a u ostalim krajevima pretežno vedro uz slab mraz. Duvaće slab do umeren vetar, tokom dana u skretanju na južni, a uveče i noću ponovo severozapadni, u Timočkoj Krajini u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus četiri do dva, a najviša od pet do 11 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša u pojedinim delovima grada očekuje se od večeri. Najniža temperatura biće od minus