Klop ćutao, gledao u pod, gutao... Sada svi znaju, pogledajte koliko mu je bilo teško! (video)

Nemački stručnjak Jirgen Klop veoma emotivno podneo prvu utakmicu u Liverpulu od kada je saopštio da odlazi. Menadžer Liverpula Jirgen Klop vodio je ekipu prvi put od kada je saopštio da odlazi iz Liverpula. U utakmici FA Kupa protiv Noriča (5:2), on je dobio emotivan doček i bio je vidno potresen, mada nije zaplakao. Gutao je "knedle", ćutao, posmatrao pod, krio pogled pod kačketom... Pogledajte. You'll Never Walk Alone ♥️ #EmiratesFACup pic.twitter.com/o6EOxJCf3T