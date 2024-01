Hteo da mu pokaže bombu, pa je slučajno aktivirao: Novi detalji eksplozije u stanu u Jagodini, povređenom Željku se lekari bore za život

Milan J. (31) je nastradao, dok je Željko S. (28) teško povređen juče u iznajmljenom stanu u Jagodini prilikom eksplozije bombe.

Prema saznanjima Nova.rs do snažne eksplozije je došlo najverovatnije kada je jedan mladić drugom pokazivao bombu. Prema prvim i nezvaničnim informacijama portala Nova.rs, prilikom pokazivanja bombe jedan od muškaraca je nenamerno aktivirao eksploziv. Došlo je do snažne eksplozije, prilikom koje je Milan J. pogino, dok je Željko S. teško povređen i on je zadobio ozlede stomaka i grudi i hitno je transportovan u KBC Kragujevac. „Po prijemu u zdravstvenu ustanovu,