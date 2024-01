Vučić: Svi stranci traže "lazara 3", do kraja godine ogromna količina dronova-samoubica, ubedljivi argumenti za vojni rok

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u kasarni Topčider statičkom prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije. Vučić je tom prilikom istakao da postoji veliko interesovanje u inostranstvu za najmoderniju verziju srpskog oklopnog transportera "lazar 3", najavivši da do kraja godine Vojska dobija ogromnu količinu dronova-samoubica. Naglasio je i da su Generalštab i ministar odbrane izneli ubedljivu argumentaciju da je potrebno vraćanje obaveznog vojnog roka.

"Do maja dostavljamo predsedniku analizu za vojni rok" Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je Vojska Srbije (VS) i Ministarstvo odbrane ostaju pri stavu da se pokrene procedura za vraćanje vojnog roka, najavivši da će do maja dostaviti zvaničnu analizu sa argumentima predsedniku Aleksandru Vučiću, odnosno njegovom vojnom kabinetu. "To čeka novu Vladu i Skupštinu, ako bude političke podrške da se o tome odlučuje. I za to ćemo zahtevati određeno vreme. To ne može da