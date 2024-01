Borelj: Ukrajina, odbrana EU i situacija u Crvenom moru teme sastanka u Briselu

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj najavio je danas da će vojna podrška Evropske unije (EU) Ukrajini, jačanje odbrambene industrije EU, kao i bezbednosni izazovi u Crvenom moru, Sahelu i Gvinejskom zalivu, biti glavne teme neformalnog sastanka ministara odbrane EU u Briselu.

On je to napisao na platformi Iks i rekao da će to biti tri glavne stvari u današnjoj agendi. Pre početka sastanka rekao novinarima da mora da se pokaže da jasna posvećenost EU Ukrajini ostaje i da se nastavlja i dodao da je važno da se razjasni situacija i “sagleda gde smo sada, gde ćemo biti do marta i do kraja godine”, prenosi Rojters. Borelj se nada da će na današnjoj sednici biti doneta i odluka o tome koja bi država članica mogla da predvodi predstojeću