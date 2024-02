Dačić: Zabrinjavajuće što međunarodna zajednica apeluje da se prolongira ukidanje dinara na Kosovu

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kazao je danas da je zabrinjavajuće to što međunarodna zajednica apeluje da se prolongira odluka o ukidanju dinara na Kosovu.

On je na televiziji Pink rekao da uvek dođe do toga da međunarodna zajednica traži vreme da se odluke takvog tipa odlože, a da ne ulaze u to da li su one u skladu sa dogovorom. Prema njegovim rečima, premijer Kosova Aljbin Kurti stalno smišlja neke planove koji bi dugoročno mogli da ometaju pregovarački proces. Kako je naveo, Priština želi da stvori takvu atmosferu da se pokaže da je život Srba na Kosovu nemoguć i time podstakne Srbe na iseljenje. "Mi ćemo učiniti sve što možemo da zaštitimo interese našeg naroda na Kosovu", rekao je Dačić. Govoreći o rezoluciji Evropskog parlamenta (EP) o Srbiji, rekao je da je izvesno da će EP imati što je moguće gori tekst, ali da "treba da budemo svesni" dometa tih rezolucija, i da one nisu obavezujuće. Dačić je naveo da opozicija ima jedan "defekt" u razumevanju političkog procesa u zemlji i da misli da će im neko sa strane pomoći u rešavanju njihovog položaja, ali da im ta rezolucija ništa neće doneti. Komentarišući navode da će opozicija bojkotovati rad parlamenta ocenio je da oni stalno traže opravdanje za loše rezultate, ali da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije pobedio za jedan odsto, nego da je reč o velikoj razlici. OPOZICIJA ĆE PRIHVATITI POSLANIČKE MANDATE Dačić je kazao da će poslanici opozicije prihvatiti mandate na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, koja je zakazana za 6. februar, "zato što znaju da im je to jedna pozornica". "Hoće da iskoriste tu pozornicu umesto da rade i da idu po selima. Lakše im je da dolaze u skupštinu i da tu prave neke performanse", rekao je Dačić koji je i ministar spoljnjih poslova.

"Biću u Skupštini, trebalo bi da bude verifikacije mandata. Baš me zanima kako će da izgleda ta sednica jer bi trebalo da bude svečarskog karaktera i da kratko traje", rekao je Dačić za televiziju Pink. Dodao je da ga zanima kakva će biti sednica i zbog najave opozicionih stranaka da će njihovi poslanici prihvatiti mandate, ali da neće učestvovati u radu parlamenta.

(Beta, 02.01.2024)