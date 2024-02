Prvi dan februara pretežno sunčan. U toku noći kiša

Ujutro slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Posle podne postepeno naoblačenje sa severa, a slaba prolazna kiša uveče se očekuje u Vojvodini, a tokom noći mestimično i u ostalim krajevima. Na planinama će tokom noći provejavati sneg. Vetar slab promenljiv, uveče i noću u skretanju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -10 do -1 °C, a najviša od 6 do 12 °C. NIŠ: Ujutro umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar.