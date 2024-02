„Trebalo je da obavestim predsednika o mojoj dijagnozi raka“: Javno izvinjenje ministra odbrane SAD

Američki ministar odbrane Lojd Ostin javno se izvinio danas što je držao u tajnosti da je oboleo od raka prostate i da je bio u bolnici, slučaj koji je izazvao kritike u zemlji. „Hoću da budem vrlo jasan, nismo upravljali tim kako treba, ja nisam upravljao tim kako treba“, rekao je on na konferenciji za novinare. „Trebalo je da obavestim predsednika o mojoj dijagnozi raka. Takođe je trebalo to da kažem svom timu i američkom stanovništvu i za to preuzimam punu