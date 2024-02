Vremenska prognoza za 6. Februar: Toplo za ovo doba godine, temperature idu i do 20 stepeni

Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 20°C.

Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. U Srbiji ujutru je moguća vrlo retka pojava slabog prizemnog mraza na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura će ponegde dostizati 20°C. Vetar slab južni, jugozapadni i zapadni, na severu Vojvodine umeren zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna od 16°C do 20°C. Uveče suvo