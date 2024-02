Sunčano i toplo – temperatura do 22 stepena

Tokom jutra u pojedinim kotlinama magla. Dan će biti pretežno sunčan, uz poneki oblak. Na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji i na planinama vetrovito. Temperatura znatno iznad proseka za ovo doba godine – do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i 19 stepeni u najtoplijem delu dana.

U Srbiji tokom jutra magla ponegde po kotlinama. U toku dana se očekuje pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, dok će na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji, kao i na planinama biti povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najaviša dnevna biće od 17 do 22 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i 19 stepeni u najtoplijem delu dana. Biometeorološka situacija i dalje će pogodovati svim