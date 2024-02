Dačić: Prema informacijama koje sam dobio sednica SB UN o Kosovu će biti otvorena za javnost

Beta pre 1 sat

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da ima informacije da bi vanredna sednica Saveta bezbednosti UN (SB UN) o stanju na Kosovu trebalo da se održi u otvorenom formatu, a da ga je o ovoj odluci informisao ministar spoljnih poslova zemlje predsedavajućeg SB UN, Gvajane. {Related:199625} Dačić je rekao da odluka nije zvanično objavljena na sajtu Saveta bezbednosti, ali da su prema diplomatskim izvorima članice SB dobile poziv, "odnosno odluku Gvajane da na osnovu predsedničkog ovlašćenja, kao predsedavajućeg SB, zakaže otvorenu sednicu SB". "Ministar spoljnih poslova Gvajane (Hju Tod) mi je posao poruku da je dao instrukciju svojoj šefici stalne misije da će Gvajana svojom odluku predsedavajućeg, bez glasanja, zakazati sednicu u otvorenom formatu za četvrtak u 15.00 (po njujorškom vremenu)", rekao je Dačić gostujući na RTS. "Želim da odam priznanje Gvajani da je, ako je to tačno, uspela da se odupre svim diplomatskim pritiscima", dodao je Dačić. On je rekao da je važno da govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića bude "vidljiv", i da se svi razlozi i argumenti zbog kojih je Srbija tražila sednicu vide znaju. "Mi smatramo da je razlog (da sednica bude zatvorena) ili da ne bi svetska javnost čula šta se dešava na KiM ili da mogu da se plasiraju laži na međunarodnim medijskom prostoru", kazao je Dačić. Za Srbiju je bitno i to da je prihvaćeno da sednica bude održana, rekao je šef srpske diplomatije i još jednom zahvalio na hrabroj odluci ministru spoljnih poslova Gvajane Hju Todu. "Svedoci smo bili žestokih zakulisnih igara i pritisaka unutra SB da predsedavajuća Gvajana zakaže zatvorenu sednicu. Zapadne zemlje i zemlje iz Evropske unije su stava da treba da bude zatvorena sednica iz samo njima znanih razloga", rekao je. Srbija je zahtev za sazivanje vanredne sednice SB UN zbog stanja na Kosovu u ponedeljak predala misiji Gvajane koja sada predsedava tim telom. U zahtevu je ukazano da je stanje na Kosovu "u oštroj suprotnosti s Poveljom UN i Rezolucijom SB UN 1244" i što zahteva održavanje posebne sednice SB. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija u vezi sa Kosovom vodi borbu na tri fronta, jedan je kroz pitanje Saveta bezbednosti i Kosova, drugi front je pitanje Evropske unije, a treći je kroz Evropski parlament. "Iimamo borbu na tri fronta – jedno je pitanje Saveta bezbednosti i Kosovo i Metohija, drugi front je pitanje Evropske unije, odnosno situacija oko pokušaja tzv. pune implementacija Ohridskog sporazuma, pa čak i onih delova koje predsednik nije prihvatio, da se ubaci u pregovarački okvir 35", rekao je. "Pet zemalja nepriznavača je praktično taj neki prvi predlog, odnosno nacrt, stavilo na čekanje da razmotri odgovore na tu situaciju, uvažavajući naše primedbe da ne možemo da prihvatimo implementaciju nečega oko čega se nismo saglasili, odnosno oko čega je svojom usmenom izrekom predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić jasno rekao da je to za nas neprihvatljivo", rekao je Dačić. On je ukazao da će rasprava o tome nastaviti. Treća stvar u borbi vezano za Kosovo je "Evropski parlament i kulminacija pritisaka koja ide sa svih strana, a koji su pre svega usmereni protiv interesa Srbije", rekao je. "Ovde nije reč ni o kakvim političkim pravima i slobodama, ovde je reč o što žešćoj kritici, želji da se što više kritikuje Srbija, uz plasiranje tih poruka negde kao sa strane, a ustvari to su glavne poruke. A to znači - vi morate da implementirate sporazum, znači, maltene, da priznate Kosovo, morate da uvedete sankcije Rusiji i verovatno bi onda sve ove političke primedbe bile prihvatljive", naveo je Dačić.

(Beta, 02.07.2024)