Dragojlović o rezoluciji EP: Kapacitet Srbije kao demokratske zemlje ozbiljno doveden u pitanje

Nekadašnja koordinatorka Nacionalnog konventa o EU Nataša Dragojlović, je povodom Rezolucije Evropskog parlamenta o decembarskim izborima, ocenila da je kapacitet Srbije kao demokratske zemlje ozbiljno doveden u pitanje "i to će ostaviti posledice".

"Ne samo po evropske fondove koji su danas pominjani, nego po njen ugled i kredibilitet u zalaganju za neke druge stvari u kojima je pravo na strani Srbije", kazala je ona za Insajder.

Evropski parlament usvojio je danas Rezoluciju o izborima u Srbiji u kojoj traži međunarodnu istragu parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji, sa posebnim naglaskom na beogradske izbore.

Rezolucijom se traži revizija sredstava iz evropskih fondova namenjenih vladi Srbije, odnosno suspendovanje finansiranja ukoliko srpske vlasti ne primene ključne preporuke koje se tiču izbora.

Iako je Rezolucija neobavezujuća, Dragojlović smatra da su izjave predstavnika vlasti u kojima umanjuju njen značaj, kako je kazala, neodgovorne.

Prema njenim rečima, ona iskazuje politički stav zakonodavnog tela EU i predstavničkog tela čitave EU.

"Koliko sam shvatila, ona je doneta jednom vrlo ubedljivom većinom, što znači da su se politički akteri različitih političkih orijentacija složili oko toga da, ako je izborna volja građana dovedena u pitanje, kakvim radnjama ili neregularnostima, to zahteva dodatno pojašnjenje", kazala je Dragojlović.

Ona smatra da je "loša situacija za Srbiju" to što se o izbornim nepravilnostima govori u Evropskom parlamentu.

"To jeste loša poruka javnosti EU, jer to o čemu se i prošli put raspravljalo na sednici Evropskog parlamenta, dospelo je do ušiju građana u čitavoj EU preko njihovih političkih predstavnika koji se nalaze i u Evropskom parlamentu", kazala je ona.

Došlo je, kako je navela, i do ušiju šefova država i vlada, ministarstava, "dakle svih država članica EU".

Kako smatra sve to vodi ka "priznanju da nešto sa demokratijom u Srbiji nije u redu".

Kada je reč o istrazi izbornih nepravilnosti koja se pominje u Rezoluciji, Dragojlović smatra da nije moguća bez saglasnosti vlasti u Srbiji.

Nekadašnja koordinatorka Nacionalnog konventa o EU za Srbiju smatra i da je teško prognozirati da li će vlasti u Srbiji da dozvole jednu takvu istragu.

(Beta, 02.08.2024)