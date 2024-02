U Srbiji i danas natprosečno toplo, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni

U Srbiji će i danas biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost i s najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od -1 stepen do 9 stepeni. Duvaće slab i umeren jugozapadni i južni vetar, na severu Vojvodine, kao i na planinama povremeno i jak. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, jugozapadni. Najniža temperatura od 4 stepena do 9, najviša od 18 do 20 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do kraja ove