Dačić: Vučić u Savetu bezbednosti UN pokazao šta se dešava na Kosovu i ko je krivac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju SB Ujedinjenih nacija sve dobro odmerio i na jasan način, istorijski važan, pokazao šta se dešava na KiM i ko je krivac i kreator svega, izjavio je danas ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu i prvi potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić.

On je za Tanjug rekao da je bilo dovoljno argumenata da svako vidi šta je sada osnovni problem i zašto je Srbija tražila tu hitnu sednicu, a to su nepoštovanje raznih rezolucija i Saveta bezbednosti i Briselskog sporazuma, kao i situacija na terenu. Dačić je dodao da ga je prijatno iznenadio govor šefice UNMIK-a Zijade, jer je ona, kako je naveo, pobrojala nekoliko stvari koje su dovele do ove situacije. Dačić je istakao da, kada se govori o sednici SB, mora da se