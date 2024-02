Dačić o sednici SB UN: Kurti je uspeo da ujedini Zapad protiv sebe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sve dobro odmerio i na jasan način, istorijski važan, pokazao šta se dešava na Kosovu i Metohiji i ko je krivac i kreator svega, ocenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je primetio da čak i albanski analitičari sa KiM ukazuju da je politika stalnog izazivanja incidenata premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija dovela do toga da se Kosovo kao tema nađe u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to u nekoj vrsti konflikta sa stavovima onih koji podržavaju njihovu nezavisnost. On je za TV Tanjug rekao da je Vučić ukazao da se na KiM stvaraju sistematski uslovi da nestane jedna etnička grupa, jedan narod i