Oglasila se predsednica Mađarske posle ostavke: Hvala na svemu svim mojim prijateljima (video)

Predsednica Mađarske Katalin Novak je danas podnela ostavku jer je njena odluka da pomiluje čoveka osuđenog za saučesništvo u slučaju seksualnog zlostavljanja dece izazvala politički skandal.

Katalin Novak (46) je danas u televizijskoj poruci najavila da će se povući s funkcije koju obavlja od 2022. Javnosti se obratila i preko svog naloga na društvenoj mreži X. Today I resigned from my office as President of Hungary. Thank you for everything to all my friends in all four corners of the world. Hungary🇭🇺 is a wonderful country with marvelous people, a good partner, an even better friend and a reliable ally. I am glad that in the past…