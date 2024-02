Vremenska prognoza za 11. februar 2024.

U košavskom području i na jugozapadu zemlje očekuju se udari vetra od oko 60 km/h. Jača uticaj ciklona iz Đenovskog zaliva. On donosi kišu i pljuskove u regionu, naročito duž obale Jadrana. U Srbiji suvo a padavine su moguće na jugozapadu zemlje. Još sutra ostaje topao mediteranski vazduh. Ujutru temperatura od 7 do 14 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23. U Beogradu suvo i vetrovito. I jutranja i najviša dnevna temperautra iznad proseka, od 13 stepeni do 21 stepen

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.02.2024. Subota: Umereno do potpuno oblačno i dalje natprosečno toplo uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će najjači biti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, gde se povremeno očekuju i olujni udari. Slaba kiša padaće uglavnom uveče i noću, na jugozapadu Srbije i u Vojvodini. Najviša temperatura od 16 do 22 °S. Upozorenje: Udari vetra > 24 m/s iznad 1000 m,