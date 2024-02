Toplo, a kišovito: Danas će biti padavina u ovim predelima, temperatura do 22°C

Očekuju se olujni udari vetra

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno i dalje vrlo toplo, u jugozapadnm i juznim predelima ponegde sa kišom i pljuskovima. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar, dok se u košavskom području ocekuju olujni udari jugoistočnog vetra. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 12°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 14 do 22°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno i toplo. Duvaće umeren do jak juzni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 12°C, maksimalna dnevna