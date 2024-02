Vremenska prognoza za 11. Februar: Zadržava se vrlo toplo vreme za ovo doba godine, kiša u pojedinim delovima Srbije

Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 15°C, a maksimalna od 17°C do 22°C.

Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 15°C, a maksimalna od 17°C do 22°C. Srbija: Vrlo toplo vreme za ovo doba godine se zadržava danas uz temperaturu oko 20°C u mnogim mestima. Biće promenljive oblačnosti uz povremenu kišu na jugu Srbije, kao i na severu Vojvodine. Vetar pojačan južni i jugoistočni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 15°C, a maksimalna od 17°C do 22°C. Uveče je moguća kiša na jugu i severu. Temperatura u 22h od