Američki ministar odbrane hitno prebačen u bolnicu

Ministar odbrane SAD Lojd Ostin (70) hitno je prebačen u vojnu bolnicu u Vašingtonu zbog problema sa bešikom, saopštio je Pentagon.

Pentagon je u svom saopštenju naveo da je Ostin transportovan u bolnicu zbog simptoma koje ima, a koji ukazuju na probleme s bešikom, prenosi N1. O hospitalizaciji ministra odbrane obavešteni su nadležni, Bela kuća i Kongres. Ostin će i pored zdravstvenih problema zadržati sve funkcije i obaveze koje u kabinetu američkog predsednika Džozefa Bajdena, navodi Pentagon. Ukoliko situacija to bude zahtevala, Ostinove dužnosti će preuzeti njegov zamenik i on je za to