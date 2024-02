Benjamin Netanjahu: Pobeda je nadohvat ruke

Hamas: najavljena ofanziva Izraela na Rafu obustaviće pregovore o taocima. – Izraelski ministar Kac: Lazarini da podnese ostavku zbog Hamasovog štaba

Tel Aviv, Gaza – Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je pred kopneni napad Izraela na grad Rafa na jugu Gaze da je „pobeda nadohvat ruke”, javio je Tanjug. „Uradićemo to. Pobedićemo preostale terorističke bataljone Hamasa u Rafi, koji je poslednji bastion, ali to ćemo učiniti”, rekao je Netanjahu u intervjuu za Ej-Bi-Si njuz. Dodao je da će izraelska vojska učiniti sve da civilnom stanovništvu obezbedi bezbedan prolaz kako bi mogla da napusti to područje.