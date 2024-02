Od sutra sunčanije u Novom Sadu, narednih dana najviše 13 stepeni

Narednih dana u Novom Sadu će biti suvo i uz više sunca.

U sredu promenljivo oblačno, a temperatura će se kretati od 2 do 11 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U četvrtak i petak pretežno sunčano. U četvrtak će temperatura biti od 0 do 13, a u petak od 2 do 13 stepeni. Vikend nešto oblačniji, a u nedelju je ponovo moguća kiša. U subotu će temperatura biti od 2 do 11, a u nedelju od 4 do 13 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 14. februar: Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod