Na severu i istoku jutro vedro, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Na planinama sneg. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severozapadni, u višim predelima jak. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Kragujevcu promenljivo i suvo sa temperaturom do 11 stepeni.