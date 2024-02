Tmurno samo u nedelju

Četvrtak će u Novom sadu biti umereno oblačan.

Minimalna temperatura biće 0, a maksimalna 13 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Petak i subota sunčani. U petak će temperatura biti od 1 do 14 stepeni, a u subotu od 1 do 13 stepeni. Nedelja tmurna, ali suva. Najniža temperatura će biti 5, a najviša 13 stepeni. U ponedeljak malkice vedrije, a temperatura će biti od 2 do 11 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 15. februar: Očekivana