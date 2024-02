Danas u Srbiji oblačno sveže i kišovito vreme, na planinama sneg

U većim delovima Srbije danas oblačno sveže i kišovito vreme dok će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini biti vedro a na planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, a na planinama istočne Srbije kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni Celzijusovih a najviša dnevna od osam do 13 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje razvedravanje, pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od dva do