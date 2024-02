U Srbiji danas pretežno sunčano i umereno oblačno

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na jugoistočni, a temperature će se kretati od minus jedan do 15 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano povremeno uz umerenu oblačnost, duvaće slab severozapadni vetar, a temperature će biti do 12 stepeni. Od ponedeljka do četvrtka naredne nedelje očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje, dok će na planinama padati slab