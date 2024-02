Danas sunčano i još toplije, temperatura do 18°C: Ove predele uveče očekuje naoblačenje sa slabom kišom

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar

U Srbiji jutro vedro i hladno, uz mraz, u dolinama i kotlinama i uz maglu. Tokom dana sunčano i vrlo toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -5 do 5°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C. U toku večeri na severu i severozapadu naoblačenje, ponegde sa slabom kišom. U Beogradu u subotu sunčano i vrlo toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 17°C. (Telegraf.rs)