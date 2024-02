AMSS: Bez zadržavanja na naplatnim rampama, na Batrovcima kamioni čekaju šest sati

Prema informacijama JP " Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je večeras iz AMSS.

Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš 2, na izlazu, putnička vozila se zadržavaju do 90 minuta. Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu čekaju do 480 minuta, dok na Gradini, takođe na izlazu, čekaju do 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve tipove vozila.