Kolaps na graničnom prelazu Gostun, kilometarska kolona vozila: Velike saobraćajne gužve na ulazu u Srbiju iz Crne Gore Prijepolje - Tokom večernjih sati na graničnom prelazu Gostun izmedju Srbije i Crne Gore došlo je do saobraćajnog kolapsa i formiranja kilometarskih kolona vozila na ulazu u Srbiju. - Na auto-putu od Podgorice do Kolašina došlo je do saobraćajnog udesa, tako da smo išli preko Platila i kanjona Morače, što je dodatno usporila vožnju, a sada i ovaj