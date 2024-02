Danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kišovito, do 14 stepeni

Danas će iznad naše zemlje biti nešto više oblaka.

Temperatura će biti za tri do četiri stepena u padu u odnosu na juče, tako da u najtoplijem delu dana očekujemo do 14 stepeni. Tokom prethodne noći iz oblasti Srednje Evrope preko naših krajeva prešao je hladni front i doneo oblake i malo svežiji vazduh. Od jutros je iznad cele Srbije umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Slične vremenske prilike očekuju nas do kraja dana. Biće pretežno oblačno, a samo ponegde biće uslova za sasvim slabu kratkotrajnu kišu. Duvaće