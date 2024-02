Greška pilota ili kontrole letenja? Detalji incidenta sa beogradskog aerodroma - avion krenuo sa pogrešnog mesta

Portal Tango six, je analizirao kako je došlo do incidenta aviona Embraer 195 na Er Srbijinom letu JU324.

Portal Tango six, je analizirao kako je došlo do incidenta aviona Embraer 195 na Er Srbijinom letu JU324. Avion Embraer E195 na letu Er Srbije JU324 Beograd – Diseldorf (pozivni znak u radio-komunikaciji sa kontrolom letenja "Er Srbija 86 Čarli") učestvovao je u ozbiljnoj nezgodi nakon poletanja kada je u fazi protrčavanja izašao sa poletno-sletne staze i udario u antene i/ili svetla, preneo je Tango Six. Avion je sleteo bezbedno nazad na aerodrom 'Nikola Tesla',