"Organizator u zatvor, a klub da se zatvori": Ministarka Grujičić za "Blic" TV o trovanju dece u klubu "Sinner": Imali su teško trovanje etanolom

Prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja, bila je gost emisije "Jasno. Kao dan!" na Blic televiziji i tom prilikom govorila o masovnom trovanju dece u klubu "Sinner".

Pre četiri dana, ukupno 33 dece dovezeno iz beogradskog noćnog kluba na VMA zbog trovanja alkoholom, a 12 njih je bilo u najtežem stanju alkoholisanosti. Među njima je bilo mlađih od 15 godina, i to sa čak do 2,8 promila alkohola u krvi. Prof. dr Danica Grujičić istakla je da su deca otrovana etanolom, i da je to bilo teško trovanje. - Kako je meni rekao načelnik VMA, 28-oro njih se obratilo, samo dvoje je bilo odraslih, svi ostali su bili maloletnici. 12-oro je