Novosadski piroman: Uhapšen pod sumnjom da je u dva dana zapalio šest automobila

Dvadesetjednogodišnji D.M. iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da je učinio šest krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti.

On je u poslednja dva dana, kako se sumnja, zapalio ukupno šest vozila. Kako saopštava novosadska policija, sumnja se da je on juče i danas izazvao požar na šest vozila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Novosadski piroman danas je zapalio dostavna vozila u Ulici Lukijana Mušickog. Vatrogascima je prijavljena paljevina jednog pikapa, posle 14 sati. Na sreću vatra se nije jako