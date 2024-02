Danas, kažu, sneg! Evo gde možemo da očekujemo pahulje, a gde će biti toplo

U Srbiji će danas na severu i zapadu biti promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kratkotrajnom kišom i na visokim planinama uz provejavanje snega, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, današnja najniža temperatura biće od -1 do 6, najviša od 10 do 14 stepeni. Uveče u svim krajevima razvedravanje. Duvaće slab do umeren, na planinama istočne Srbije kratkotrajno i jak zapadni i severozapadni vetar, uveče u skretanju na jugozapadni i južni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno. Vetar slab, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na jugozapadni i južni. Najniža temperatura od 4 do 6,