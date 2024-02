Odbegli ruski pilot sam se odao ubicama i doveo ih na kućni prag! Napravio kobnu grešku posle koje su ga izrešetali pa pregazili!

Ruski pilot helikoptera Maksim Kuzminov, koji je 2023. godine oteo helikopter Oružanih snaga Rusije i koji je brutalno ubijen u španskoj provinciji Alikante, sam je doveo ubice na svoja vrata.

Kuzminov, koji je ruski Mi-8 pun opreme predao Ukrajini, izrešetan je pre nekoliko dana u Španiji gde se sakrio nakon što je "izdao državu". ‼️ In #Spain, Russian Maxim Kuzminov, who hijacked an Mi-8 helicopter for the Ukrainian Armed Forces in August 2023, has been found dead. In Russia, a criminal case was opened against the young man under the article on "state treason". Two young men who were with #Kuzminov in… pic.twitter.com/GBwipn38oC — NEXTA (@nexta_tv)