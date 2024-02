Šapić: Ako ne bude većine u Beogradu, imaćemo izbore u maju i junu

Kandidat za gradonačelnika Beograda Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Šapić izjavio je danas da će izbori za Skupštinu grada Beograda, ukoliko ne bude formirana većina do 1. marta, morati da budu ponovljeni oko 20. maja, dok izbori za beogradske opštine i lokalni izbori ne mogu da budu pre juna. "Tako zakon kaže.

To je izlazak na izbore dva puta. Moramo da budemo svesni koliko je to novca, vremena, zastoja. I videćemo, možda opet dođemo u istu ovu situaciju (da ne možemo da formiramo većinu), pa će morati da se donesu neke odluke", rekao je Šapić za televiziju Hepi. Ponovio je stav da će SNS formirati većinu sa pokretom " Mi - Glas iz naroda" samo ukoliko to prihvati jedan od osnivača pokreta, Branimir Nestorović, za koga navodi da jedini ima legitimitet da pregovara.