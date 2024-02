Saznajemo: Visoki funkcioner dačićeve stranke postao naprednjak Baki Anđelković pristupio Srpskoj naprednoj stranci

Zoran Baki Anđelković, doskoro visoki funkcioner socijalista, nedavno je pristupio Srpskoj naprednoj stranci, saznaje Kurir.

Anđelković kada smo ga pozvali nije želeo o tome da govori, ali nije ni demantovao ovu informaciju. On je rekao da je podržao u kampanji listu naprednjaka, a na pitanje Kurira da li je zvanično pristupio SNS, kazao je: - Ne bih o tome. Ima ko to treba da kaže. Inače, Kurir je nedavno pisao da bi upravo Anđelković trebalo da bude u izvršnoj vlasti i to najverovatnije na mestu ministra poljoprivrede. Kurir.rs/M.K. Kurir