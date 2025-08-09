Novi početak za porodicu Jovanović iz Cerovca

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji.

Gazdinstvo Jovanović iz Cerovca primilo je donaciju ministarstva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je prve donacije, na osnovu evidencije nadležne komisije, ali i neposrednih uvida sa terena u domaćinstvima koja su pretrpela materijalnu štetu. Gazdinstvo Jovanović iz Cerovca koje je ostalo bez stočnog fonda sada ima priliku za novi početak. Ministarstvo će nastaviti sa isporukom živih životinja i druge vrste podrške gazdinstvima koja