Novi početak za porodicu Jovanović iz Cerovca

RTK pre 5 sati
Novi početak za porodicu Jovanović iz Cerovca

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji.

Gazdinstvo Jovanović iz Cerovca primilo je donaciju ministarstva. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je prve donacije, na osnovu evidencije nadležne komisije, ali i neposrednih uvida sa terena u domaćinstvima koja su pretrpela materijalnu štetu. Gazdinstvo Jovanović iz Cerovca koje je ostalo bez stočnog fonda sada ima priliku za novi početak. Ministarstvo će nastaviti sa isporukom živih životinja i druge vrste podrške gazdinstvima koja
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

RTV pre 59 minuta
Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Ekapija pre 6 sati
"Počela podela pomoći" Ministarstvo se oglasilo 9. avgusta sa novim saopštenjem

"Počela podela pomoći" Ministarstvo se oglasilo 9. avgusta sa novim saopštenjem

Alo pre 6 sati
Državna pomoć za poljoprivrednike pogođene požarima

Državna pomoć za poljoprivrednike pogođene požarima

Serbian News Media pre 8 sati
Posle požara – prve isporuke pomoći: Gazdinstvo u Cerovcu dobilo nove moravke i novu nadu

Posle požara – prve isporuke pomoći: Gazdinstvo u Cerovcu dobilo nove moravke i novu nadu

U centar pre 8 sati
Ministarstvo poljoprivrede započelo isporuku pomoći poljoprivrednicima pogođenim požarima

Ministarstvo poljoprivrede započelo isporuku pomoći poljoprivrednicima pogođenim požarima

Naslovi.ai pre 9 sati
Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

N1 Info pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

požarPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

RTV pre 59 minuta
Obrok od 9 evra i mediteranski pejzaži za idealan odmor: Ovaj grad u Sloveniji očarava posetioce, evo koliko košta smeštaj u…

Obrok od 9 evra i mediteranski pejzaži za idealan odmor: Ovaj grad u Sloveniji očarava posetioce, evo koliko košta smeštaj u jeku sezone

Blic pre 25 minuta
Nova taksa u Grčkoj kojA će razbesneti Srbe, a za sve su krivi bugarski turisti: Uvodi se naplata čak i za peškir na plaži…

Nova taksa u Grčkoj kojA će razbesneti Srbe, a za sve su krivi bugarski turisti: Uvodi se naplata čak i za peškir na plaži, evo koliko će koštati

Blic pre 25 minuta
Kolike su najmanje penzije u Nemačkoj

Kolike su najmanje penzije u Nemačkoj

Vesti online pre 35 minuta
Cene kirija u Nemačkoj drastično porasle: Stanovi skuplji za skoro 20 odsto

Cene kirija u Nemačkoj drastično porasle: Stanovi skuplji za skoro 20 odsto

Kurir pre 34 minuta