Počela podela pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu u požarima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednicima čija su gazdinstva pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji, saopšteno je.

Pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević istakao je da je Ministarstvo ostalo dosledno obećanju datom na terenu, prilikom poseta oštećenim domaćinstvima, a da je isporuka prvih donacija konkretan znak podrške i solidarnosti sa poljoprivrednicima. Bogićević je danas posetio gazdinstvo Jovanović u Cerovcu kod Kragujevca kome je donaciju solidarno poslalo poljoprivredno gazdinstvo Marković iz Vukićevice. "Ovim gestom ne samo da vraćamo nadu, već i omogućavamo ljudima da